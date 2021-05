The Outer Worlds è di proprietà di Obsidian e Microsoft (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche Take-Two ha recentemente annunciato i suoi risultati finanziari, dichiarando che The Outer Worlds ha venduto 3 milioni di copie dalla sua uscita. Come sappiamo Obsidian, che ha sviluppato il gioco, rientra tra gli studi acquisiti da Microsoft lo scorso anno. Da allora abbiamo ricevuto contenuti scaricabili per il gioco, ma non avevamo notizie di uno o più possibili sequel. Ora, grazie a Private Division (che è stato il responsabile della pubblicazione dei giochi prima dell'acquisizione) sappiamo che l'IP è di proprietà al 100% di Microsoft e Obsidian, e che i nuovi capitoli di The Outer Worlds arriveranno ??pubblicati da entrambi. Questa informazione è stata ripresa da Derek Strickland di TweakTown, e nonostante il fatto che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche Take-Two ha recentemente annunciato i suoi risultati finanziari, dichiarando che Theha venduto 3 milioni di copie dalla sua uscita. Come sappiamo, che ha sviluppato il gioco, rientra tra gli studi acquisiti dalo scorso anno. Da allora abbiamo ricevuto contenuti scaricabili per il gioco, ma non avevamo notizie di uno o più possibili sequel. Ora, grazie a Private Division (che è stato il responsabile della pubblicazione dei giochi prima dell'acquisizione) sappiamo che l'IP è dial 100% di, e che i nuovi capitoli di Thearriveranno ??pubblicati da entrambi. Questa informazione è stata ripresa da Derek Strickland di TweakTown, e nonostante il fatto che ...

