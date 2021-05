Sondaggi politici | Lega e FdI ancora primo e secondo partito

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche idi EMG per Cartabianca confermano la tendenza delle rilevazioni SWG:e Fratelli d’Italia sono i due partiti che raccolgono più consensi nelle intenzioni di voto degli italiani.le intenzioni di voto del campione intervistato da EMG per ilo laperde uno 0,3 permettendo alla forza politica guidata da Giorgia Meloni di accorciare il distacco, sebbene FdI rimanga stabile rispetto a sette giorni fa. Terzoil Movimento 5 Stelle, ma con la specifica di avere già Giuseppe Conte come capo politico effettivo: anche in questo caso però il M5S perde qualcosa per strada, lo 0,3% per la precisione. I dati confermano quindi la tesi di Spadafora che oggi ha chiesto all’ex presidente del Consiglio di fare presto per evitare ...

Lega in calo ma ancora in testa alle intenzioni di voto degli italiani. Secondo quanto rileva il sondaggio politico illustrato da Bianca Berlinguer durante Cartabianca, il partito di Matteo Salvini è ...Salvini sa che la Meloni all'opposizione cresce nei, mentre lui è in calo. E scarica ... So che i nostri due ministri degli Esteri, Arancha Gonzalez e Luigi Di Maio, duedi grandi ...Il nome per Roma nel centrodestra non c'è. E il summit tra Salvini, Meloni e Tajani, con un probabile collegamento di Berlusconi da Arcore, che doveva tenersi oggi, non si terrà. Ancora una volta il v ...Fratelli d'Italia supera il Pd e tallona la Lega. Il partito di Giorgia Meloni si avvicina sempre di più alla Lega. È il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg ...