Serie A VPG, su Xbox l’Ascoli Calcio batte l’Hellas Verona e aggancia VX300 Gaming (che ha una gara in meno) (Di mercoledì 19 maggio 2021) l’Ascoli Calcio fa il suo dovere, batte 3-0 un avversario ostico come l’Hellas Verona e affianca in vetta alla classifica VX300 Gaming, che ha tuttavia una gara in meno rispetto ai marchigiani. L’ultima giornata della Serie A VPG su Xbox ha visto la quindicesima vittoria in 19 gare dell’Ascoli Calcio, che condivide il primato con VX300 Gaming. Come detto, entrambe sono appaiate in testa a 48 punti, ma VX300 Gaming ha una gara in meno. Resta a due punti dall’Ascoli Calcio il team Evolute Project, grazie alla bella vittoria (3-0) contro ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 19 maggio 2021)fa il suo dovere,3-0 un avversario ostico comee affianca in vetta alla classifica, che ha tuttavia unainrispetto ai marchigiani. L’ultima giornata dellaA VPG suha visto la quindicesima vittoria in 19 gare del, che condivide il primato con. Come detto, entrambe sono appaiate in testa a 48 punti, maha unain. Resta a due punti dalil team Evolute Project, grazie alla bella vittoria (3-0) contro ...

Advertising

ILOVEPROCLUB1 : RT @oGiangyy_: Dopo l'esperienza di un anno e mezzo da capitano dei @XVenomES Cerco team RUOLO ES/ED-ALA Esperienze: @VPG_Italy, @VPGPrem… - NewsProclub : RT @oGiangyy_: Dopo l'esperienza di un anno e mezzo da capitano dei @XVenomES Cerco team RUOLO ES/ED-ALA Esperienze: @VPG_Italy, @VPGPrem… - oGiangyy_ : Dopo l'esperienza di un anno e mezzo da capitano dei @XVenomES Cerco team RUOLO ES/ED-ALA Esperienze: @VPG_Italy,… - thejokerspro : RT @thejokerspro: Cerchiamo player con esperienza per fare serie B vpg e serie A vpl la prossima stagione! Valutiamo in tutti i ruoli ! Pro… - ziMuSiic : RT @thejokerspro: Cerchiamo player con esperienza per fare serie B vpg e serie A vpl la prossima stagione! Valutiamo in tutti i ruoli ! Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Impresa Carrarese eSports, battuto il Galatasaray Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali di Serie C VPG e VPL, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...

Carrarese eSports, in Coppa europea contro il Galatasaray Non è andato bene alla squadra virtuale azzurra il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la Serie B VPG . Morabito e compagni nella prima gara hanno perso 1 - 0, tenendo testa alla quarta classificata che però nel ritorno ha allungato chiudendo sul 3 - 1. Una stagione "italiana" comunque da ...

Vesta, Chiodi: "Giochiamo per vincere, vogliamo salire in E-Serie D" Gazzetta Regionale Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali die VPL, da poco meno di un mese è sta competendo inEuropa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...Non è andato bene alla squadra virtuale azzurra il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la. Morabito e compagni nella prima gara hanno perso 1 - 0, tenendo testa alla quarta classificata che però nel ritorno ha allungato chiudendo sul 3 - 1. Una stagione "italiana" comunque da ...