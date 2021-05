Sangiovanni, sold out i pass per il firmacopie a Milano: ma ecco come sono andate le cose davvero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con quattro premi in tasca, due dischi di platino per “Lady” e due dischi d’oro (“Tutta la notte” e “Guccy Bag”) il vincitore morale di “Amici di Maria De Filippi” è stato Sangiovanni. Il cantante è tornato a Milano, prima ha festeggiato con tutto il team della sua etichetta discografica Sugar di Caterina Caselli e poi si è recato al Mondadori Store di Piazza Duomo a Milano per incontrare i fan. Da alcune Stories pubblicate da Sangiovanni su Instagram c’era un vero e proprio bagno di folla di fan urlanti che aspettavano il proprio turno, sotto il balconcino della libreria. L’incontro prevedeva l’acquisto di un disco e il diritto ad avere un pass per incontrare, in sicurezza, il proprio idolo. In pochissime ore i pass sono andati esauriti. FqMagazine ha indagato e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con quattro premi in tasca, due dischi di platino per “Lady” e due dischi d’oro (“Tutta la notte” e “Guccy Bag”) il vincitore morale di “Amici di Maria De Filippi” è stato. Il cantante è tornato a, prima ha festeggiato con tutto il team della sua etichetta discografica Sugar di Caterina Caselli e poi si è recato al Mondadori Store di Piazza Duomo aper incontrare i fan. Da alcune Stories pubblicate dasu Instagram c’era un vero e proprio bagno di folla di fan urlanti che aspettavano il proprio turno, sotto il balconcino della libreria. L’incontro prevedeva l’acquisto di un disco e il diritto ad avere unper incontrare, in sicurezza, il proprio idolo. In pochissime ore iandati esauriti. FqMagazine ha indagato e a ...

