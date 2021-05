Roma, Zaniolo attacca: 'Io in ritardo? Forse sto troppo bene' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma - Manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma ieri mattina è stato visitato a Villa Stuart alcuni test fisici. Agli inizi di aprile Nicolò era stato costretto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021)- Manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò. Il talento dellaieri mattina è stato visitato a Villa Stuart alcuni test fisici. Agli inizi di aprile Nicolò era stato costretto ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, #Zaniolo attacca: 'Io in ritardo? Forse sto troppo bene': Il talento giallorosso è pronto alla visita di con… - infoitsport : Roma, Mourinho ripartirà da tre pilastri italiani: Zaniolo, Mancini e Pellegrini - ilRomanistaweb : Ieri test nella clinica romana prima di volare in Austria e, forse, dopo anche in Svizzera. La visita ha dato esiti… - OdeonZ__ : Roma, buone notizie per Zaniolo: visita ok a Villa Stuart - siamo_la_Roma : ?? In attesa del consulto definitivo del dottor #Fink ?? #Zaniolo ieri si è recato a #VillaStuart: le prove sotto sfo… -