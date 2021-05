Pestano ragazzi per divertirsi | una delle vittime perde l' udito

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La richiesta di una sigaretta era stata solo una scusa per menare. Un pestaggio fatto - scrive il gip Patrizia Nobile nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - 'con efferata violenza ...

La richiesta di una sigaretta era stata solo una scusa per menare. Un pestaggio fatto - scrive il gip Patrizia Nobile nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - 'con efferata violenza ..."La rissa scatenata da decine di adolescenti a Salerno sabato sera, con due ragazzi accoltellati, è ... con tutti i protagonisti, fra l'altro, sprovvisti di mascherina, che si pestano senza ritegno, ...La richiesta di una sigaretta era stata solo una scusa per menare. Un pestaggio fatto - scrive il gip Patrizia Nobile nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere - «con ...