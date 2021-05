‘Paura’ a Shenzhen, grattacielo oscilla in assenza di terremoto: ispezioni in corso al SEG Plaza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ingegneri a lavoro a Shenzhen dopo le oscillazioni del SEG Plaza, un grattacielo di oltre 350 metri di altezza. L’edificio è stato evacuato. Shenzhen – Momenti di paura mista a terrore quelli consumatisi nel pomeriggio di martedì in Cina. A un certo punto, inspiegabilmente, un grattacielo situato nel quartiere Futian della metropoli del Guangdong ha iniziato a oscillare. Paura a Shenzhen, grattacielo oscilla Le immagini postate sui social mostrano chiaramente come il SEG Plaza a Shenzhen abbia iniziato a oscillare. La struttura è alta 356 metri di altezza, 72/a al mondo. Completato nel 2000, la torre si trova nel quartiere Futian e ospita un importante ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ingegneri a lavoro adopo lezioni del SEG, undi oltre 350 metri di altezza. L’edificio è stato evacuato.– Momenti di paura mista a terrore quelli consumatisi nel pomeriggio di martedì in Cina. A un certo punto, inspiegabilmente, unsituato nel quartiere Futian della metropoli del Guangdong ha iniziato are. Paura aLe immagini postate sui social mostrano chiaramente come il SEGabbia iniziato are. La struttura è alta 356 metri di altezza, 72/a al mondo. Completato nel 2000, la torre si trova nel quartiere Futian e ospita un importante ...

