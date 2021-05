«Non li sopporta più», il rumor sulla Regina e il nipote (Di mercoledì 19 maggio 2021) Harry e Meghan festeggiano oggi, 19 maggio, il loro terzo anniversario di nozze: tanto è cambiato dal 2018 quando la Regina aveva ancora per loro stima e simpatia. Ora pare invece che non li sopporti più: parola di Daniela Elser, l’esperta reale che ha sondato le conseguenze dei loro ultimi attacchi. Elisabetta II avrebbe definitivamente perso la pazienza con Harry e Meghan dopo averli perdonati per le dichiarazioni fatte a Oprah: Sul New Zeland Herald scrive che la monarchia “semplicemente non può permettersi una devastazione reputazionale” di tale portata. Da un sondaggio è emerso che tra i sudditi dai 18 ai 24 anni solo il 34% vuole un futuro con la monarchia… Il tributo a Lady Diana si avvicina e Harry ha tutta l’intenzione di tornare a Londra, ma come verrà accolto dal padre e dalla nonna? Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) Harry e Meghan festeggiano oggi, 19 maggio, il loro terzo anniversario di nozze: tanto è cambiato dal 2018 quando laaveva ancora per loro stima e simpatia. Ora pare invece che non li sopporti più: parola di Daniela Elser, l’esperta reale che ha sondato le conseguenze dei loro ultimi attacchi. Elisabetta II avrebbe definitivamente perso la pazienza con Harry e Meghan dopo averli perdonati per le dichiarazioni fatte a Oprah: Sul New Zeland Herald scrive che la monarchia “semplicemente non può permettersi una devastazione reputazionale” di tale portata. Da un sondaggio è emerso che tra i sudditi dai 18 ai 24 anni solo il 34% vuole un futuro con la monarchia… Il tributo a Lady Diana si avvicina e Harry ha tutta l’intenzione di tornare a Londra, ma come verrà accolto dal padre e dalla nonna?

