Morto a Lucca ex senatore Nedo Poli. Il cordoglio della politica (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'annuncio della scomparsa è stato dato da Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc. Il cordoglio di Stefano Mugnai. Malato da tempo, Nedo Poli era nato il 15 luglio 1949 a Coreglia Antelminelli (Lucca). I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 in località Piano di Coreglia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'annuncioscomparsa è stato dato da Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc. Ildi Stefano Mugnai. Malato da tempo,era nato il 15 luglio 1949 a Coreglia Antelminelli (). I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 in località Piano di Coreglia L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Morto a Lucca ex senatore Nedo Poli. Il cordoglio della politica - rep_firenze : Lucca, Udc: morto l'onorevole Nedo Poli [aggiornamento delle 13:00] - corrierefirenze : #Lucca, morto Nedo Poli: politica in lutto per la scomparsa dell’ex senatore - Nazione_Lucca : Muore dopo il vaccino, oggi l’autopsia - fseviareggio : Aeroclub Lucca in lutto: è morto lo storico presidente Alfredo Vannini -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lucca Mondo della politica in lutto: è morto Nedo Poli, già onorevole e consigliere regionale Un altro lutto che colpisce tutta la Valle del Serchio . Il comune di Coreglia e il mondo della politica piangono Nedo Poli , morto questa mattina (19 maggio) nella sua abitazione a Piano di Coreglia all'età di 72 anni . Nedo Poli era nato a Coreglia il 15 luglio 1948 e, oltre a essere stato sindaco del Comune della ...

Morto Franco Battiato, lutto nel mondo della musica Da tempo era uscito dalle scene, ma il suo contributo alla musica italiana sarà indelebile come la sua memoria. E' scomparso questa mattina (18 maggio) nella sua residenza di Milano Franco Battiato . ...

Muore dopo il vaccino, oggi l’autopsia LA NAZIONE Politica in lutto: è scomparso l’onorevole Nedo Lorenzo Poli L’ex sindaco e parlamentare aveva 72 anni. Il cordoglio dell’Udc: “Se ne va un pezzo di storia del nostro partito” ...

Mondo della politica in lutto: è morto Nedo Poli, già onorevole e consigliere regionale L'ex sindaco e parlamentare aveva 72 anni: "L’Udc perde una figura che è stata un punto di riferimento per tutti noi" ...

Un altro lutto che colpisce tutta la Valle del Serchio . Il comune di Coreglia e il mondo della politica piangono Nedo Poli ,questa mattina (19 maggio) nella sua abitazione a Piano di Coreglia all'età di 72 anni . Nedo Poli era nato a Coreglia il 15 luglio 1948 e, oltre a essere stato sindaco del Comune della ...Da tempo era uscito dalle scene, ma il suo contributo alla musica italiana sarà indelebile come la sua memoria. E' scomparso questa mattina (18 maggio) nella sua residenza di Milano Franco Battiato . ...L’ex sindaco e parlamentare aveva 72 anni. Il cordoglio dell’Udc: “Se ne va un pezzo di storia del nostro partito” ...L'ex sindaco e parlamentare aveva 72 anni: "L’Udc perde una figura che è stata un punto di riferimento per tutti noi" ...