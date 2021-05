Monza | Galliani carica i suoi | cartelli con scritto “Crediamoci” sul pullman della squadra

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildomani affronterà al Brianteo il Citta, nella semifinale di ritorno dei playoff promozione. Ilè reduce da un 0-3 clamoroso subito in veneto all’andata e ora deve vincere almeno 3-0, e ribaltare così il match di andata che al momento sorride ai veneti, vicini alla finalissima playoff. In casaperò si crede all’impressa. E il messaggio dell’Ad brianzolo, Adriano, è molto chiaro. Il dirigente ha fatto apporre sul bus, ad ogni postazione, il cartello “”. Anche davanti alle stanze dei calciatori e sugli armadietti del centro sportivo di Monzello, c’era lo stesso messaggio.prova are iin vista di questa gara di ritorno davvero complicata. Foto: Twitter ...