Linee guida gender, dopo le polemiche la Regione Lazio le ritira dalle scuole (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag — Le associazioni Lgbt rimangono a bocca asciutta: dopo la bufera mediatica di ieri l’Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha fatto dietrofront ritirando la nota del 14 maggio con cui erano state inviate alle scuole le Linee guida gender, meglio note come Strategie di promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere. Anche perché a circolare già inviata è emersa una grave irregolarità: il documento redatto dell’Istituto Metafora (Saifip) recava nell’intestazione il logo del San Camillo, il quale ha smentito sia di averlo autorizzato sia di aver preso parte alla redazione del testo. Usr Lazio ritira le Linee guida gender «Dal comunicato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag — Le associazioni Lgbt rimangono a bocca asciutta:la bufera mediatica di ieri l’Ufficio scolastico regionale del, ha fatto dietrofrontndo la nota del 14 maggio con cui erano state inviate allele, meglio note come Strategie di promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere. Anche perché a circolare già inviata è emersa una grave irregolarità: il documento redatto dell’Istituto Metafora (Saifip) recava nell’intestazione il logo del San Camillo, il quale ha smentito sia di averlo autorizzato sia di aver preso parte alla redazione del testo. Usrle«Dal comunicato ...

VittorioSgarbi : La Regione Lazio anticipa il Ddl Zan e porta il gender nelle scuole! Si vogliono portare avanti con il lavoro? - Avvenire_Nei : Protestano i genitori, il Lazio ritira le linee-guida 'gender' da scuole - Corriere : Scuola, linee guida «gender»: l’ufficio regionale del Lazio ritira la circolare per i p... - ReRebaudengo : RT @E_Futura: Ci uniamo all'appello di @StefanoCiafani @Legambiente a Soprintendenze: non frenate #TransizioneEcologica dicendo sempre no a… - E_Futura : Ci uniamo all'appello di @StefanoCiafani @Legambiente a Soprintendenze: non frenate #TransizioneEcologica dicendo s… -