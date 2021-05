La progressione di Bernal | il crollo di Evenepoel | la fuga di Schmid | gli highlights

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'undicesima tappa del Giro d'Italia, da Perugia a Montalcino di 162 km, premia il lavoro della Ineos Grenadiers (e soprattutto di Ganna) per Eganche dimostra una superiorità schiacciante e ...

frances14372469 : Salita lanciata da Gianni Moscon, progressione fulminante di Bernal, Giulio Ciccone che combatte fino alla fine,… - ilgladiatore36 : Quando ho visto la progressione di #Bernal mi è sembrato di rivedere #Pantani #Giro2021 - umbertopm1 : La differenza fra Egan Bernal e gli altri classici scalatori è, più che nello scatto, nella capacità di andar via i… -

Il Fatto Quotidiano

L'undicesima tappa del Giro d'Italia, da Perugia a Montalcino di 162 km, premia il lavoro della Ineos Grenadiers (e soprattutto di Ganna) per Eganche dimostra una superiorità schiacciante e resta in Maglia Rosa. Ma è Mauro Schmid del Team Qubeka ASSOS a tagliare per primo il traguardo di Montalcino e a vincere una tappa emozionante ...E' il secondo passaggio sul Colle del Lume Spento a fare la differenza, con la maglia rosache prima resiste agli attacchi e poi stacca tutti con unada assoluto campione, ...La maglia rosa ed Evenepoel hanno dato spettacolo al traguardo volante della tappa del 17 maggio con arrivo a Foligno ...I VOTI DEL DIRETTORE \| 17/05/2021 \| 19:10 di Pier Augusto Stagi. Peter SAGAN. 10 e lode. Una vittoria pazzesca, pensata, costruita e ottenuta grazie ad un lavoro di una squadra di ...