La Francia presenta all’Onu una proposta di risoluzione per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Francia, in coordinamento con Egitto e Giordania, ha presentato all’Onu una risoluzione che punta ad un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il presidente francese, Emmanuel Macron, “ha partecipato a una riunione trilaterale con il presidente egiziano Al Sisi e il re di Giordania in cui è stato deciso di lanciare un’iniziativa umanitaria per la popolazione civile di Gaza in collegamento con le Nazioni Unite”. I tre governi si sono “messi d’accordo su tre semplici elementi: cessazione dei lanci di razzi, cessate il fuoco e risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu” sulla questione. Dalla Casa Bianca, invece, si ritiene che una dichiarazione pubblica del Consiglio di Sicurezza Onu non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) La, in coordinamento con Egitto e Giordania, hatounache punta ad uniltra. Il presidente francese, Emmanuel Macron, “ha partecipato a una riunione trilaterale con il presidente egiziano Al Sisi e il re di Giordania in cui è stato deciso di lanciare un’iniziativa umanitaria per la popolazione civile di Gaza in collegamento con le Nazioni Unite”. I tre governi si sono “messi d’accordo su tre semplici elementi: cessazione dei lanci di razzi,ildel Consiglio di sicurezza dell’Onu” sulla questione. Dalla Casa Bianca, invece, si ritiene che una dichiarazione pubblica del Consiglio di Sicurezza Onu non ...

