Karate, Europei 2021: Viviana Bottaro e Mattia Busato lotteranno per il bronzo nel kata individuale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Subito buone notizie per l’Italia in arrivo dai Campionati Europei EKF di Karate 2021, che hanno preso il via nel corso di questa mattina a Porec in Croazia. Le eliminatorie del kata, infatti, ci hanno regalato due finali per il bronzo con i due nostri atleti presenti. Stiamo parlando di Viviana Bottaro e Mattia Busato. La genovese classe 1987, già tre volte oro nella kermesse continentale, ha iniziato il suo percorso dominando la Pool nel primo turno con il punteggio di 24.88. Nel secondo round ha alzato ancora l’asticella, piazzando un sontuoso 26.1, che le ha aperto le porte della Pool decisiva per centrare l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Purtroppo per la nostra portacolori, tuttavia, il terzo round l’ha vista fermarsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Subito buone notizie per l’Italia in arrivo dai CampionatiEKF di, che hanno preso il via nel corso di questa mattina a Porec in Croazia. Le eliminatorie del, infatti, ci hanno regalato due finali per ilcon i due nostri atleti presenti. Stiamo parlando di. La genovese classe 1987, già tre volte oro nella kermesse continentale, ha iniziato il suo percorso dominando la Pool nel primo turno con il punteggio di 24.88. Nel secondo round ha alzato ancora l’asticella, piazzando un sontuoso 26.1, che le ha aperto le porte della Pool decisiva per centrare l’accesso alla finale per la medaglia d’oro. Purtroppo per la nostra portacolori, tuttavia, il terzo round l’ha vista fermarsi ...

Advertising

OA_Sport : #Karate, Europei 2021: Viviana #Bottaro e Mattia #Busato lotteranno per il bronzo nel kata individuale… - Gazzetta_it : Via agli #Europei di #Karate con 24 azzurri in gara: ultimi punti in palio per i pass olimpici @fijkamofficial - zazoomblog : LIVE Karate Europei 2021 in DIRETTA: inizia il programma a Porec subito italiani nel kata! - #Karate #Europei… - OA_Sport : LIVE #Karate, Europei 2021 in DIRETTA: inizia il programma a Porec, subito italiani nel kata! - TheOneAngels : RT @ItaliaTeam_it: Torna Viviana Bottaro! ?? Superato l’infortunio, Viviana sarà in gara agli Europei di karate in programma a Porec da doma… -