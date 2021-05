Giulia Stabile azzera gli haters

(Di mercoledì 19 maggio 2021), freschissima vincitrice di Amici, il famoso programma condotto da Maria De Filippi, è da sempre vittima di critiche. La giovane però non ama la filosofia “occhio per occhio, dente per dente” e risponde aglicon classe e maestria.è giovanissima ed è già arrivata a un traguardo che segna brillantemente il suo percorso di vita, artistico e professionale.è infatti la prima Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - __flaviadefeo__ : RT @memedesimaa: sangiovanni comunque io ti invidio tantissimo perché a differenza nostra tu puoi ascoltare la risata della regina giulia l… - yousra99011206 : RT @memedesimaa: sangiovanni comunque io ti invidio tantissimo perché a differenza nostra tu puoi ascoltare la risata della regina giulia l… - Debbie_Bell : RT @memedesimaa: sangiovanni comunque io ti invidio tantissimo perché a differenza nostra tu puoi ascoltare la risata della regina giulia l… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

, la vincitrice di 0 , non aveva mai baciato nessuno prima di Sangiovanni. La neodiciottenne confessa che per il cantautore è stato un colpo di fulmine. Si era presa una cotta per lui ...La vincitrice dell'ultima edizione del talent show Amici,, ha risposto pubblicamente a coloro che la criticano sui social, riservando una risposta inedita e che ha lasciato tutti senza parole.(Screenshot da Instagram)La ...La ballerina che ha trionfato al talent di Maria De Filippi: «Alle medie mi hanno distrutta. Per fortuna non sono mai arrivati alle mani, ma non so se è stato peggio o meglio. Mi facevano cose bruttis ...Sangiovanni torna a parlare della finale ad Amici e del suo rapporto con Giulia Stabile. Ecco cosa ha dichiarato il cantante a riguardo.