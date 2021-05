Gattuso ha chiesto a Insigne di lasciare il Napoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rino Gattuso prossimo all’addio al Napoli: ha chiesto ad Insigne di seguirlo nella sua nuova avventura “Vieni con me?”: è questa la domanda che Lorenzo Insigne si sarebbe sentito rivolgere da Rino Gattuso. A scriverlo è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il tecnico calabrese – ormai prossimo all’addio al Napoli – avrebbe chiesto al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rinoprossimo all’addio al: haaddi seguirlo nella sua nuova avventura “Vieni con me?”: è questa la domanda che Lorenzosi sarebbe sentito rivolgere da Rino. A scriverlo è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il tecnico calabrese – ormai prossimo all’addio al– avrebbeal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tuttonapoli : Retroscena CdS: 'Gattuso ha chiesto a Insigne di seguirlo se non rinnova col Napoli' - napolista : Il tecnico è molto legato al capitano, in scadenza di contratto. Ma il futuro di Rino è tutto da scrivere, “è torna… - NapoliNyc : @ROI05841958 @Nardiello95 @marcoazzi66 @panluc @NapoliFansUK Gattuso, se c’entra la CL, ha raggiunto il suo obietti… - antorendina : @sarbatore_ ha chiesto scusa, per me lui e iannicelli sono intellettualmente onesti, poi personalmente spero che ga… - aliasebasta : @CapitanCarla Guarda a Napoli si sentono e si dicono cose che in altre parti del mondo non ci arriverebbero . Detto… -