Gattuso ambito non solo dalla Fiorentina | anche Juventus e Lazio su di lui

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Come scrive Il Mattino in prima pagina, sull’allenatore azzurro Rinooltre allaci sarebberolae la, non sicuri di rinnovare il rapporto rispettivamente con Andrea Pirlo e Simone Inzaghi. In uscita dal Napoli,dovràscegliere il progetto che lo intriga di più,se adesso è concentrato esclusivamente sulla qualificazione in Champions con gli azzurri, dopodiché avrà tutto il tempo per delineare il proprio futuro. È risaputo da tempo l’interesse della, poiché Rocco Commisso ha fatto capire da parecchio che Beppe Iachini non avrebbe continuato ad allenare la Viola la prossima stagione. Nel caso della, soprattutto con la vittoria della Coppa ...