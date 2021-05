Finge il suo omicidio durante la Dad, panico a una lezione dell’Università di Salerno: 20enne denunciato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha simulato un omicidio mentre faceva didattica a distanza con l’insegnante. Per questo uno studente universitario di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Salerno per procurato allarme. Secondo quanto riportato da Ansa, sarebbe stato proprio il professore a lanciare l’allarme dalla sua abitazione di Roma. Mentre il ragazzo seguiva la lezione, improvvisamente nella stanza è comparsa una persona incappucciata che ha finto di colpirlo con una pistola. Subito dopo il 20enne è scomparso dallo schermo, mandando nel panico sia il professore che gli altri studenti che stavano partecipando alla lezione a distanza. In quel momento il docente ha contattato i carabinieri della Capitale che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento dei militari ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha simulato unmentre faceva didattica a distanza con l’insegnante. Per questo uno studente universitario di 20 anni è statodai carabinieri della compagnia diper procurato allarme. Secondo quanto riportato da Ansa, sarebbe stato proprio il professore a lanciare l’allarme dalla sua abitazione di Roma. Mentre il ragazzo seguiva la, improvvisamente nella stanza è comparsa una persona incappucciata che ha finto di colpirlo con una pistola. Subito dopo ilè scomparso dallo schermo, mandando nelsia il professore che gli altri studenti che stavano partecipando allaa distanza. In quel momento il docente ha contattato i carabinieri della Capitale che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento dei militari ...

