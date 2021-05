Demi Lovato si dichiara non-binary (Di mercoledì 19 maggio 2021) Demi Lovato ha fatto coming out sui social. Dopo essersi dichiarata bisessuale e pansessuale, l’attice e cantante ha dichiarato di identificarsi nel genere non-binary, cioè l’identità di genere delle persone che non si riconoscono nel dualismo di genere uomo/donna. Lo ha dichiarato attraverso un post pubblicato su Instagram dove spiega il delicato percorso psicologico affrontato e il duro lavoro su di sé: View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddLovato) “Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data un’altra opportunità e possibilità di essere chi vogliamo e desideriamo essere. Ho passato la maggior parte della mia vita a crescere davanti a tutti voi … avete visto il buono, il ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha fatto coming out sui social. Dopo essersita bisessuale e pansessuale, l’attice e cantante hato di identificarsi nel genere non-, cioè l’identità di genere delle persone che non si riconoscono nel dualismo di genere uomo/donna. Lo hato attraverso un post pubblicato su Instagram dove spiega il delicato percorso psicologico affrontato e il duro lavoro su di sé: View this post on Instagram A post shared by(@dd) “Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data un’altra opportunità e possibilità di essere chi vogliamo e desideriamo essere. Ho passato la maggior parte della mia vita a crescere davanti a tutti voi … avete visto il buono, il ...

