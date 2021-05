Days Gone | “comprate la versione PC se volete Days Gone 2” dice l’attore di Deacon St John – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

hoytehablode : [4K] DAYS GONE / PC / ANALISIS DE RENDIMIENTO / ASMR / ¿LA CONSOLA SE OP... - Eduardo39519611 : @elpayaso_gamer Hahaha pero nunca van a poder jugar Horizon Zero Dawn o Days gone, un momento.... - cambiojuegos : Se vende o intercambia Days Gone #PS4 - infoitscienza : Days Gone PC, il trailer di lancio esalta il supporto wide-screen - therawhunter : DAYS GONE Uno su cento (Platino) Supera i tuoi limiti e ottieni ogni trofeo di Days Gone #PS4share -

...e Ghost of Tsushima). Ora sarà possibile scegliere se giocare a 30 fps, frequenza cui è bloccato il titolo su PS4, oppure a 60 fps stabili approfittando di questa e delle altre possibilità ...... Victor," "One Day at a Time" and "The Walking Dead: World Beyond" ? he'sout on his own to ..." a celebration of queer television featuring 18 panels streaming across fiveof programming ...Sam Witwer, l'attore che interpretato il protagonista di Days Gone, Deacon St. John, ha consigliato di "comprare la versione PC se volete Days Gone 2".. In un recente Ask Me Anything su Reddit, Sam ...Il mese scorso abbiamo parlato di come Sony abbia rifiutato un pitch dello sviluppatore Sony Bend per Days Gone 2 alla fine del 2019, poco dopo l'uscita del primo gioco su PlayStation 4.