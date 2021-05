Covid e scuola, “studi confermano che non influenza i contagi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nel nostro studio avevamo sottolineato che l’apertura delle scuole non influenza l’andamento della curva dei contagi nella popolazione generale. Fortunatamente tutti gli studi che sono stati fatti in seguito al nostro hanno confermato quei risultati: a scuola la frequenza dei contagi è bassissima, i ragazzi si contagiano meno degli adulti, anche con la variante inglese” del coronavirus. Così Sara Gandini, direttrice del Dipartimento di epidemiologia e biostatistica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) Milano, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Il nostro studio – ha riferito – ha ricevuto aggressioni molto pesanti. Io stessa ne ho ricevute, a livello di misoginia. Hanno gettato discredito sulla mia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Nel nostroo avevamo sottolineato che l’apertura delle scuole nonl’andamento della curva deinella popolazione generale. Fortunatamente tutti gliche sono stati fatti in seguito al nostro hanno confermato quei risultati: ala frequenza deiè bassissima, i ragazzi siano meno degli adulti, anche con la variante inglese” del coronavirus. Così Sara Gandini, direttrice del Dipartimento di epidemiologia e biostatistica dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) Milano, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Il nostroo – ha riferito – ha ricevuto aggressioni molto pesanti. Io stessa ne ho ricevute, a livello di misoginia. Hanno gettato discredito sulla mia ...

