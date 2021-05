Convocati Svizzera per Euro2020: Petkovic chiama Freuler e Rodriguez (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Svizzera ha diramato i Convocati per Euro2020: Petkovic chiama 26 calciatori tra cui gli “italiani” Remo Freuler e Ricardo Rodriguez La Svizzera ha diramato i Convocati per Euro2020: la nazionale elvetica sarà avversaria dell’Italia di Mancini nel girone A che si disputerà a Roma, insieme a Galles e Turchia. L’ex tecnico della Lazio ha chiamato 26 calciatori tra cui ci sono anche gli “italiani” Remo Freuler dell’Atalanta e Ricardo Rodriguez, terzino del Torino Avversari dunque già ben informati sulla selezione azzurra di Mancini. Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad Ragaz. 26 joueurs iront à l'EURO. I ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Laha diramato iper26 calciatori tra cui gli “italiani” Remoe RicardoLaha diramato iper: la nazionale elvetica sarà avversaria dell’Italia di Mancini nel girone A che si disputerà a Roma, insieme a Galles e Turchia. L’ex tecnico della Lazio hato 26 calciatori tra cui ci sono anche gli “italiani” Remodell’Atalanta e Ricardo, terzino del Torino Avversari dunque già ben informati sulla selezione azzurra di Mancini. Das Aufgebot für Bad Ragaz. 26 Spieler werden zur EM fahren. La sélection pour Bad Ragaz. 26 joueurs iront à l'EURO. I ...

Advertising

TicinoGazzetta : Svizzera, i pre-convocati di Petkovic per Euro 2020 - TicinoGazzetta : Svizzera Under 21, i 24 convocati da Lustrinelli per l’amichevole con l’Irlanda - RSIsport : ????? Lustrinelli prepara il nuovo corso della Svizzera U21, tra i 24 convocati anche l'attaccante del Lugano Lungoyi -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Svizzera Verso Euro 2020: i convocati delle 24 squadre partecipanti SVIZZERA - In attesa dei convocati. GALLES - Il CT Robert Page annuncerà i convocati il 28 maggio. GRUPPO B DANIMARCA - In attesa dei convocati. FINLANDIA - Sono 26 (+5 che si aggregheranno in un ...

Aria di Europeo: tutti i nerazzurri impegnati nella competizione ... che il tecnico Mancini ha messo tra i pre convocati. Questi gli unici giocatori nerazzurri che scenderanno in campo nel gruppo A, dove oltre l'Italia ci saranno Turchia, Galles e Svizzera. Nel ...

Convocati Svizzera per Euro2020: Petkovic chiama Freuler e Rodriguez Calcio News 24 Nessuna sorpresa tra i convocati di Petkovic per il pre-Euro Tra i 29 giocatori (dovranno poi diventare 26) che prenderanno parte al ritiro di Bad Ragaz ci sono anche Schär e Omeragic, prima volta per Ndoye e Zeqiri ...

Verso Euro 2020: i convocati delle 24 squadre partecipanti Di seguito l'elenco completo dei convocati e dei pre-convocati delle 24 squadre partecipanti al prossimo campionato Europeo.

- In attesa dei. GALLES - Il CT Robert Page annuncerà iil 28 maggio. GRUPPO B DANIMARCA - In attesa dei. FINLANDIA - Sono 26 (+5 che si aggregheranno in un ...... che il tecnico Mancini ha messo tra i pre. Questi gli unici giocatori nerazzurri che scenderanno in campo nel gruppo A, dove oltre l'Italia ci saranno Turchia, Galles e. Nel ...Tra i 29 giocatori (dovranno poi diventare 26) che prenderanno parte al ritiro di Bad Ragaz ci sono anche Schär e Omeragic, prima volta per Ndoye e Zeqiri ...Di seguito l'elenco completo dei convocati e dei pre-convocati delle 24 squadre partecipanti al prossimo campionato Europeo.