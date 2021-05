Col ritorno di Benzema la Francia fa ancora più paura (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non solo la Francia è campione del mondo con una rosa fata di grandi campioni, Didier Deschamps si è permesso il lusso di lasciare fuori dalla lista dell’Europeo giocatori come Aouar, Camavinga, Veretout, Upamecano, Fekir e Lacazette tra gli altri. La notizia di ieri è il ritorno di Karim Benzema, forse il giocatore più forte francese, sicuramente l’attaccante, non a caso è stato eletto come miglior giocatore francese. Adesso, col suo ritorno, la Nazionale francese fa ancora più paura in vista dell’Europeo: già Deschamps poteva contare su una squadra completa in tutti i reparti, adesso con l’attaccante più forte si prende la palma da favorita. Benzema ha siglato 22 reti in campionato e il reparto offensivo con Mbappé e Griezmann sarà davvero una prova durissima per le ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non solo laè campione del mondo con una rosa fata di grandi campioni, Didier Deschamps si è permesso il lusso di lasciare fuori dalla lista dell’Europeo giocatori come Aouar, Camavinga, Veretout, Upamecano, Fekir e Lacazette tra gli altri. La notizia di ieri è ildi Karim, forse il giocatore più forte francese, sicuramente l’attaccante, non a caso è stato eletto come miglior giocatore francese. Adesso, col suo, la Nazionale francese fapiùin vista dell’Europeo: già Deschamps poteva contare su una squadra completa in tutti i reparti, adesso con l’attaccante più forte si prende la palma da favorita.ha siglato 22 reti in campionato e il reparto offensivo con Mbappé e Griezmann sarà davvero una prova durissima per le ...

