Ciro Immobile, la moglie pubblica i messaggi choc: 'Muori tu e tuo marito'. Le minacce con nomi e cognomi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La moglie di Ciro Immobile non ne può più e pubblica i messaggi e le minacce ricevuti dopo Lazio - Torino . 'Muori tu e tuo marito', si legge nelle stories di Instagram di Jessica Melena . Svelato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladinon ne può più ee lericevuti dopo Lazio - Torino . 'tu e tuo', si legge nelle stories di Instagram di Jessica Melena . Svelato ...

