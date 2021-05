Calciomercato Napoli – Gattuso a Insigne | “Vieni via con me” | News

Advertising

SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: ?? - sscalcionapoli1 : Napoli, contatti con l’entourage di Zaccagni, ma va trovata l’intesa col Verona - calciomercatoit : ?? - sscalcionapoli1 : Dal Portogallo – Napoli su Eustáquio: agenti a Castel Volturno nei giorni scorsi, i dettagli - areanapoliit : #Eustaquio, gli agenti: '#Napoli interessato. Tutto sull'incontro a Castel Volturno', spunta il prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calcio News 24

Commenta per primo Due anni di contratto a quasi due milioni netti a stagione. È l'offerta della Fiorentina per Rino Gattuso , ma come scrive La Gazzetta dello Sport l'attuale allenatore delaveva chiesto qualche giorno per valutare tutta la situazione . Ieri il tecnico calabrese sembra essersi orientato verso un no alla Fiorentina. Una scelta comunicata subito ai dirigenti viola, ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE!, l'ex vice di Spalletti: 'Non so che rapporti potrebbe avere con De Laurentiis' ...Fa il pieno di like la foto postata su Instagram dal centrocampista rossoblù, che sfoggia anche una rombante Porsche Cayman Gt4 ...Se si associa alla Coppa Italia il concetto di favola, non si può che tornare indietro nel tempo sino all'edizione 1996-97, quando il “piccolo” Vicenza allenato da un ...