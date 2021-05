Calcio | Chiesa | ‘finale intensissima | Juve ha dimostrato tanta esperienza’

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “E’ stata una finale, va dato merito all’Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma lahache haesperienza ed abbiamo portato a casa un grandissimo trofeo”. Lo ha detto Federicoal termine della finale di Coppa Italia vinta dalla2-1 sull’Atalanta grazie al suo gol, ai microfoni della Rai.è stato anche premiato come miglior giocatore della partita. “Siamo rientrati in campo conintensità evoglia, di solito questo è un grande valore che ha l’Atalanta e invece ce l’abbiamo avito noi e abbiamo vinto un grandissimo trofeo”, ha aggiuntoche poi sorridendo ha raccontato che prima della gara aveva detto a ...

Advertising

SkySport : ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ?… - sportmediaset : #CoppaItalia, le pagelle della Juve: Kulusevski scatenato, Chiesa è decisivo. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Juve , è qui la festa: la #CoppaItalia è tua! #Chiesa fa piangere l' #Atalanta - tuttosport : #Chiesa: '#Buffon ha vinto la #CoppaItalia con mio padre, e ora anche con me: è una leggenda' ?? - zazoomblog : Calcio Finale Coppa Italia 2021: Juventus-Atalanta 2-1 Kulusevski e Chiesa decisivi nella sfida del Mapei Stadium -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Chiesa

Nella ripresa la Juve cresce e coninsacca al 73esimo. Nemmeno il vento alzatosi a ridosso dell'avvio può raffreddare gli animi al Mapei Stadium. Troppa la voglia diche trasuda da quel ...Cosi' tra il 12' e il 18' arrivano tre occasioni:centra da sinistra per Kulusevski e Gollini ha il riflesso giusto, poi Cristiano Ronaldo di testa gira un cross da destra ma morbido, e infine ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Juventus vince la 14esima Coppa Italia della sua storia. La squadra bianconera salva la stagione con una vittoria per 2-1 sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini che vede ...La Juve, dopo aver rischiato nel momento in cui De Ligt s’immola su Romero (e l’olandese nell’occasione quasi ci rimette una caviglia), è pronta ad approfittare della verve di Chiesa, un po’ nascosto ...