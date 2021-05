Brocchi | “Credo nella rimonta I ragazzi devono dare l’anima”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Cristiancredesul Cittadella, dopo il 3-0 subito all’andata e in conferenza stampa chiede ai suoi giocatori di mettere in campo tutto per fare l’impresa: “La squadra l’ho vista bene, determinata. Oggi non ci sono tante parole da dire, la cosa più importante è che isentano il fuoco dentro e abbiano la voglia di fare qualcosa di importante. In questi momenti, in queste partite, l’allenatore può solo sperare che isentano veramente questo fuoco dentro ed è questa la mia speranza. La testa è alla base di tutto, ma serve anche avere il fuoco dentro. Il Cittadella è una realtà che qualcuno sottovaluta, ma non io, che da cinque anni partecipa ai play off, ha già giocate una finale e ha giocatori con esperienza importante tanto che, se non sbaglio, 5-6 calciatori di ...