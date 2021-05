“Berlusconi è seriamente malato | via dal processo Ruby Ter”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Noi crediamo assolutamente chesiae affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze”. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nelmilanese sul casoter. Il pm ha chiesto che la posizione del leader di FI venga stralciata “temporaneamente” da quella degli altri imputati. Alla richiesta si è associata la difesa dell’ex premier col legale Federico Cecconi. L’avvocato ha chiarito che per il Cavaliere è necessario un periodo “di riposo assoluto” con una struttura “domestica-ospedaliera” ad Arcore. I giudici devono decidere sulla richiesta della Procura. “Io credo chestia male per davvero. Leggendo i certificati medici prodotti nele anche prodotti da diversi ...

"Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze". Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Si ...