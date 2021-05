Bergamo | pronta a giugno la velostazione per le bici

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Dopo tante traversie, è arrivata la struttura e il completamento è previsto per fine”. É l’annuncio pubblicato su Facebook dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di, Marco Brembilla, riguardante il cantiere dellain piazzale Marconi, antistante la stazione. Iniziati nei primi giorni di gennaio 2021 i lavori di montaggio della struttura, ora la conclusione del cantiere è sempre più vicina. Lacustodirà ledei pendolari e sarà allestita dove un tempo c’era il piazzale dei taxi. La struttura sarà costruita in vetro e acciaio smaltato e occuperà una superficie di circa 200 metri quadri. Nelle ore notturne la struttura sarà adeguatamente illuminata, creando così un suggestivo effetto lanterna che inonderà di luce tutto il piazzale della stazione. Il ...

