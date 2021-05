Ascolti Tv 18 maggio 2021 | Rai2 respira con Brignano e ci mette una pezza con Lundini

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 458.000 (1,9%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.253.000 (24,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.114.000 (18,7%). Sugli Europei di Nuoto 453.000 (3,4%). In ...

demomelek : #DayDreamer Ascolti 18 Maggio 2021 in fascia pomeridiana. 1.802.000 di telespettatori e il 19.3% di share. ???? - Teleblogmag : Ottimo Montalbano in una prima serata poco concorrenziale. #Ascoltitv #montalbano Iscriviti gratuitamente al canal… - ScaglioneMaria : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #18maggio ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #18maggio ?? - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer ottiene un ottimo 19,32% di share > -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

Tv 182021. In prima serata su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano con l'episodio in replica La Danza del Gabbiano ha conquistato una media di 4.418.000 spettatori pari al 20,6%. ...Ma ecco la graduatoria per. Vince La danza del gabbiano con 4,4 milioni e il 20,6%, ...887 milioni di spettatori e il 20,21%, ma poi era arrivato a ben 7,7 milioni e il 33,1% neldel ...Beppe Sala ha quindi pensato che fosse necessario aiutare il territorio ascoltando il punto di vista degli esperti ... Beppe Sala ha presentato la nuova lista civica lo scorso 18 maggio. “La salute ...Fedez rai: il cantante ha chiesto di essere ascoltato in udienza alla commissione di Vigilanza Rai, il presidente Alberto Barachini ha risposto ...