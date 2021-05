Arezzo | è nata Marta | era ' destinata' a morire ma è salva grazie ai medici

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando i suoi genitori sono arrivati al pronto soccorso di Pistoia per delle perdite ematiche della madre, la strada disembrava già tracciata: era destiper via delle complicazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo nata

ArezzoNotizie

Valentina e il marito si rivolgono alla Ginecologia dell'ospedale San Donato di. E' un medico di questa unità operativa, Enrico Periti, a proporre loro una scelta diversa da quella dell'...Una grave problematica sorta durante la gestazione, poi la soluzione trovata dai medici della Ginecologia dell'ospedale San Donato di, grazie all'amnioinfusione. 'E noi accettammo, consapevoli dei rischi per il futuro della bambina ma anche decisi a non perderla', racconta mamma ...Il liquido amniotico era molto ridotto, l'unica soluzione era abortire. Ma mamma Valentina e papà Gabriele non si sono arresi e, sostenuti dai ginecologi, hanno visto nascere la loro piccola: è sana ...Una grave problematica sorta durante la gestazione, poi la soluzione trovata dai medici della Ginecologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, grazie all'amnioinfusione. "E noi accettammo, consapevoli ...