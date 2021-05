Appuntamenti macroeconomici del 19 maggio 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

Borsa Italiana

Quest'oggi in Agenda: CINA Mercati Hong Kong chiusi per festività; 06:30 GIA Produzione industriale finale mar; 08:00 GB Inflazione apr; 08:00 GB Indice prezzi alla produzione apr; 10:00 EUR Financial ...Mercoledì 19/05/2021 05:30 Giappone : Produzione industriale, mensile (preced. - 1,3%) 08:00 Regno Unito : Prezzi produzione, annuale (atteso 3,5%; preced. 2,3%) 08:00 Regno Unito : Prezzi consumo, .... *Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,1%, il FTSE Italia Mid Cap +0,3%, il FTSE Italia STAR +0,4%. BTP e spread in peggioramento.* Il rendimento del decennale segna 1,09% (chiusura p ...Le borse europee dovrebbero iniziare la seduta poco mosse, in una giornata ricca di appuntamenti dall’agenda dei dati macroeconomici e mentre Piazza Affari si prepara ai conti di alcune big, tra cui I ...