Agrigento: Gip assolve Rackete, ha salvato vite migranti, pur violando la legge italiana (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche stavolta la magistratura agrigentina ha sostanzialmente interpretato la normativa a favore della capitana. Evidentemente la legge va interpretata secondo le varie condizioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche stavolta la magistratura agrigentina ha sostanzialmente interpretato la normativa a favore della capitana. Evidentemente lava interpretata secondo le varie condizioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il gip di Agrigento archivia l'inchiesta a carico di Carola Rackete. La comandante tedesca della nave Sea Watch3 ne… - lauraboldrini : Niente processo per #CarolaRackete. Il Gip di Agrigento archivia. Aveva il dovere di portare i #migranti in porto.… - dgcoralloblu : RT @lauraboldrini: Niente processo per #CarolaRackete. Il Gip di Agrigento archivia. Aveva il dovere di portare i #migranti in porto. Salv… - benedettavil : RT @lauraboldrini: Niente processo per #CarolaRackete. Il Gip di Agrigento archivia. Aveva il dovere di portare i #migranti in porto. Salv… - NichiVendola : RT @RescueMed: Per la Procura e la GIP del Trbunale di Agrigento #CarolaRackete: 'aveva il dovere di portare in un porto sicuro le persone… -