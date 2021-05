Zona bianca, 6 Regioni sperano di arrivarci già a inizio giugno. Cosa cambia? Restano da rispettare solo le regole base (Di martedì 18 maggio 2021) Non solo la road map delle riaperture, con le date del via libera a palestre, centri commerciali e matrimoni. L’altra decisione importante che è arrivata lunedì dalla cabina di regia, dopo il lavoro dei tecnici, è il cambio dei parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i colori delle Regioni. E i nuovi criteri aprono le porte della Zona bianca a sei Regioni: se il calo dei contagi sarà confermato, dal primo giugno sarà la volta di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, una settimana dopo toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. L’Rt, l’indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari (l’Rt ospedaliero) e l’incidenza dei casi. Con 250 positivi ogni 100mila abitanti si va in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Nonla road map delle riaperture, con le date del via libera a palestre, centri commerciali e matrimoni. L’altra decisione importante che è arrivata lunedì dalla cabina di regia, dopo il lavoro dei tecnici, è il cambio dei parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i colori delle. E i nuovi criteri aprono le porte dellaa sei: se il calo dei contagi sarà confermato, dal primosarà la volta di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, una settimana dopo toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. L’Rt, l’indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari (l’Rt ospedaliero) e l’incidenza dei casi. Con 250 positivi ogni 100mila abitanti si va in ...

rtl1025 : ?? Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno #zonabianca. E, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto… - zaiapresidente : ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7… - ilriformista : I dati ancora in discesa fanno ben sperare: il “rischio calcolato” di Draghi supera il test dei numeri - LindaGastaldi : '#Veneto in zona bianca dal 7 giugno: il coprifuoco sarà abolito' Primo esame della sessione: 8 giugno verona - daenieslover : Il Friuli passa in zona bianca, piango -