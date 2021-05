Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIO ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA COLOMBO E ARDEATINA MENTR EIN INTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SU VIA TIBERINA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI TRA PRIMA PORTA E CASTELNUOCO DI PORTO SU VIA FLAMINIA PERMAGONO CODE TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA A CAUSA DI LAVORI, SI TRANSITA SU CARREGGITAA RIDOTTA , POSSIBILI ROPERCUSSIONI PER LA LINEA S13 DI ASTRAL SPA IN DIREZIOEN SAXA RUBRA SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E ASEGUIRE LATEZZA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA CASILINA PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI ALTEZZA FINOCCHIO, VIA DI FONTANA CANDIDA NELEL DUE ...