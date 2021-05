Vaccini: Rasi (Consulcesi): "Per Sputnik e vaccino cinese criticità più difficili da gestire, non facciamo gli stessi errori di Astrazeneca" (Di martedì 18 maggio 2021) “Anche se hanno tutte le carte in regola per essere di ottima fattura e qualità, lo Sputinik e il vaccino cinese provengono da sistemi che usano standard di evidenza diversi dai nostri. Il che non significa che siano peggiori, ma che ci mancano informazioni, ma non sapere per noi non è un'opzione accettabile”. A dirlo, nel corso della Masterclass Consulcesi Club, è Guido Rasi, ex direttore Ema e ora impegnato nella formazione di medici e operatori sanitari con l'incarico di direttore del provider Consulcesi Club. “Avere a disposizione le maggiori conoscenze possibili, - prosegue - vuol dire riuscire a gestire a livello sociale eventuali dubbi e criticità portando a supporto numeri ed evidenze, come è accaduto con il caso Astrazeneca”. L'incontro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) “Anche se hanno tutte le carte in regola per essere di ottima fattura e qualità, lo Sputinik e ilprovengono da sistemi che usano standard di evidenza diversi dai nostri. Il che non significa che siano peggiori, ma che ci mancano informazioni, ma non sapere per noi non è un'opzione accettabile”. A dirlo, nel corso della MasterclassClub, è Guido, ex direttore Ema e ora impegnato nella formazione di medici e operatori sanitari con l'incarico di direttore del providerClub. “Avere a disposizione le maggiori conoscenze possibili, - prosegue - vuol dire riuscire aa livello sociale eventuali dubbi eportando a supporto numeri ed evidenze, come è accaduto con il caso”. L'incontro ...

Advertising

occhio_notizie : 'Nel protocollo Ema sono stati valutati i richiami per i vaccini fino a 42 gironi per motivi strategici' ha detto G… - MinutemanItaly : @daninovaro @AuricchioAurora Il 10%, un vaccinato su 10 infetta come prima, e forse, poichè sarebbe una variante, a… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] - Miki_2313 : RT @RaiNews: “La buona notizia è che sembra che i vaccini attuali siano efficaci anche per le varianti attuali. Dobbiamo però rimanere guar… -