Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe frequentare Armando Incarnato? Parla Gianni Sperti (Di martedì 18 maggio 2021) L'ex ballerino Gianni Sperti ormai da vent'anni veste il ruolo di opinionisti nel celebre dating show di Canale 5. Seduto accanto ai troni rossi, con la sua inseparabile compagna di avventure Tina Cipollari, ha assistito a numerosi cambiamenti e passaggi generazionali e culturali. Di questo e di molto altro ha Parlato a ruota libera nell'intervista a Uomini e Donne Magazine. E la prima domanda non poteva che essere riferita proprio a Tina, alla quale Gianni è legato da una forte amicizia: Tina è un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla… tranne quando va a fare merenda, anzi quando ruba la mia, di merenda. (…) Ci sentiamo spesso, ci raccontiamo soprattutto le avventure e disavventure delle nostre vite personali. Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue ...

