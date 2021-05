Uomini e donne: Biagio ha una nuova pretendente (Di martedì 18 maggio 2021) Una nuova dama arriva in studio a Uomini e donne: vuole conoscere Biagio Di Maro, ex fiamma di Gemma Galgani e Sara Zilli. Si chiama Anna ed è una donna molto affascinante, che attira subito l’attenzione del cavaliere. Che accetta dunque di fare la sua conoscenza… Biagio Di Maro ha più vite dei gatti. Ed evidentemente un fascino irresistibile per le donne. Il cavaliere di Uomini e donne Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 18 maggio 2021) Unadama arriva in studio a: vuole conoscereDi Maro, ex fiamma di Gemma Galgani e Sara Zilli. Si chiama Anna ed è una donna molto affascinante, che attira subito l’attenzione del cavaliere. Che accetta dunque di fare la sua conoscenza…Di Maro ha più vite dei gatti. Ed evidentemente un fascino irresistibile per le. Il cavaliere diArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - PieroPelu : Quella tra Israele e la Palestina non è una guerra, perché le guerre si combattono tra eserciti ad armi più o meno… - curadelsonno : ci sono dei profili real che mettono like ai miei tweets su uomini e donne ???? mi fanno paura - la_ulisse : RT @RiccardoPennisi: La prima assemblea costituente della storia in cui le donne saranno più degli uomini. E' quella che è stata eletta con… -