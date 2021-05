Una vita anticipazioni | Felipe sospetterà di Genoveva dopo la morte di Ursula?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 18 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani 19 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 dove si è appena consumato un omicidio. Santiago è sempre più nelle mani di. Adesso che ha ucciso, la donna avrà tutti i modi per tenerlo in pugno. Ma il giovane, che in realtà si chiama Israel ed è il fratello del defunto marito di Marcia, vuole solo una cosa: andare via dalla Spagna e ricominciare con la donna di cui si è innamorato.stava diventando un ostacolo anche per lui. Ma non dimentichiamo che la Dicenta prima di morire ha comunque confessato tutto a. L’avvocato non le ha creduto ma nelle prossime puntate potrebbero arrivare dei clamorosi colpi di scena anche in questo senso. Iniziamo adesso dalla trama della puntata di Una ...