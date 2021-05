Tiro con l’arco, buon avvio dell’Italia in Coppa del Mondo a Losanna. Mauro Nespoli è primo nel ranking round! (Di martedì 18 maggio 2021) buona partenza dell’Italia in quel di Losanna, sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di Tiro con l’arco. La competizione si è aperta quest’oggi con il consueto ranking round di 72 frecce e con il primo turno a eliminazione diretta dei tabelloni individuali di ricurvo, mentre nelle prossime giornate si entrerà definitivamente nel vivo anche con le gare a squadre. Prestazione di grande spessore internazionale da parte di Mauro Nespoli, che si è aggiudicato le qualificazioni centrando il secondo miglior punteggio della carriera (689, a -2 dal primato personale) e guadagnandosi la prima testa di serie del seeding in Svizzera. Il n.3 del ranking mondiale entrerà ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)a partenzain quel di, sede della seconda tappa stagionale delladel2021 dicon. La competizione si è aperta quest’oggi con il consuetoround di 72 frecce e con ilturno a eliminazione diretta dei tabelloni individuali di ricurvo, mentre nelle prossime giornate si entrerà definitivamente nel vivo anche con le gare a squadre. Prestazione di grande spessore internazionale da parte di, che si è aggiudicato le qualificazioni centrando il secondo miglior punteggio della carriera (689, a -2 dal primato personale) e guadagnandosi la prima testa di serie del seeding in Svizzera. Il n.3 delmondiale entrerà ...

Advertising

juventusfc : ?? @chiellini: «Sarà una partita equilibrata. A Bergamo avevamo fatto una buona partita ma siamo stati sfortunati co… - Coninews : Arcieri azzurri di nuovo in Coppa del Mondo. ?? Dopo un'assenza di quasi 2 anni la Nazionale ???? di tiro con l'arco… - ZZiliani : Non ci crederete ma in #Liga si sta decidendo il titolo con un gol alla #Muntari alla rovescia: nel senso che il ti… - alexthor1967 : RT @MatteoPedrosi: Gran palla di Luis Alberto, cross di Lulic in mezzo, Ansaldi sbilancia Muriqi, poi il tiro di Akpa Akpro salvato dallo s… - MatteoPedrosi : Gran palla di Luis Alberto, cross di Lulic in mezzo, Ansaldi sbilancia Muriqi, poi il tiro di Akpa Akpro salvato da… -