The Ascent | l' action RPG sci-fi per Xbox Series X S e PC ha una data di uscita e un nuovo trailer

Attraverso un comunicato stampa, l'editore di videogiochi Curve Digital è lieto di annunciare che l'attesissimo titolo di debutto dello studio indipendente svedese Neon Giant, The Ascent, uscirà il 29 luglio 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC e sarà disponibile su Xbox Game Pass. Si tratta di un gioco di ruolo sparatutto sia in single player che in co-op ambientato in un mondo fantascientifico cyberpunk: The Ascent è il primo titolo di Neon Giant, un nuovo studio di 12 persone composto da veterani dell'industria dei giochi dietro iconici titoli AAA come i franchise di Gears of War, Bulletstorm e Wolfenstein. Il gioco punterà a 60 fps e avrà il pieno supporto 4K su Xbox Series X, offrendo prestazioni di gioco sorprendenti per i ...

