Scontro a Roma tra auto e moto: centauro in codice rosso (Di martedì 18 maggio 2021) Violento Scontro nella giornata di oggi, intorno alle ore 14:00, tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio, il centauro. Lo Scontro Il sinistro è avvenuto a Roma in via Lanciani. Subito sul posto sono giunti la Polizia Locale II Gruppo Sapienza, insieme agli operatori del 118. Il centauro, un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Fortunatamente, però, non sembrerebbe in pericolo di vita. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Violentonella giornata di oggi, intorno alle ore 14:00, tra un’e una. Ad avere la peggio, il. LoIl sinistro è avvenuto ain via Lanciani. Subito sul posto sono giunti la Polizia Locale II Gruppo Sapienza, insieme agli operatori del 118. Il, un ragazzo di 25 anni, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato inall’ospedale San Giovanni. Fortunatamente, però, non sembrerebbe in pericolo di vita. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Scontro a Roma tra auto e moto: centauro in codice rosso - RBragalone : RT @GreenItalia1: Impensabile che la Soprintendenza abbia detto NO al passaggio del @GRAB_Roma all’interno di #VillaAda senza aver visto il… - LauraGenga : RT @GreenItalia1: Impensabile che la Soprintendenza abbia detto NO al passaggio del @GRAB_Roma all’interno di #VillaAda senza aver visto il… - MariaAssuntaVit : RT @GreenItalia1: Impensabile che la Soprintendenza abbia detto NO al passaggio del @GRAB_Roma all’interno di #VillaAda senza aver visto il… - Legambici : RT @GreenItalia1: Impensabile che la Soprintendenza abbia detto NO al passaggio del @GRAB_Roma all’interno di #VillaAda senza aver visto il… -