Sassari-Venezia, playoff Serie A1: gara-4 inizia in ritardo, rotto tabellone nel riscaldamento (Di martedì 18 maggio 2021) Incredibile contrattempo a pochi minuti dal via di Sassari-Venezia, gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2020/2021 di basket. Durante il riscaldamento infatti è stato rotto uno dei due tabelloni del PalaSerradimigni, un avvenimento decisamente raro in Italia e forse più comune in NBA. La riparazione del danno ha inevitabilmente fatto posticipare l’orario di inizio del match, che probabilmente inizierà con almeno 15 minuti di ritardo. A causare il problema è stato Kaspar Treier, ala della Dinamo Sassari e autore di una schiacciata un po’ troppo “energica”. LIVE – Dinamo Sassari-Venezia, gara-4 playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Incredibile contrattempo a pochi minuti dal via di-4 dei quarti di finale deidellaA1 2020/2021 di basket. Durante ilinfatti è statouno dei due tabelloni del PalaSerradimigni, un avvenimento decisamente raro in Italia e forse più comune in NBA. La riparazione del danno ha inevitabilmente fatto posticipare l’orario di inizio del match, che probabilmente inizierà con almeno 15 minuti di. A causare il problema è stato Kaspar Treier, ala della Dinamoe autore di una schiacciata un po’ troppo “energica”. LIVE – Dinamo-4A1 2020/2021 RISULTATO IN ...

Advertising

sportface2016 : #Basket Particolare contrattempo a pochi minuti da gara-4 tra #Sassari e #Venezia - Eurosport_IT : Ancora aperta solo la serie fra Sassari e Venezia: la Dinamo forzerà a gara 5 o la Reyer chiuderà il discorso? ?? G… - HasimSports : Sassari vs Venezia in diretta | Lega A - Playoffs Click here for Live HD??: - haniindah16 : Sassari vs Venezia in diretta | Lega A - Playoffs Click here for Live HD??: - MarboroSports : Sassari vs Venezia in diretta | Lega A - Playoffs Click here for Live HD??: -