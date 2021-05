“Prove di libertà” | il lockdown degli attori e registi italiani

(Di martedì 18 maggio 2021)dila mostra fotografica con cui Riccardo Ghilardi ha voluto documentare ildel 2020, attraverso i voltie deipiù amati. Scatti intimi, intensi e spesso malinconici che trasmettono però la voglia di riprendere in mano la propria vita e urlare al mondo il bisogno, appunto, di. Da Matteo Garrone a Jasmine Trinca e Anna Foglietta, da Alessandro Gassmann ad Alessandro Borghi, Rocco Papaleo e Marco Giallini, ognuno di loro ha aperto la propria casa, facendosi ritrarre nella dimensione più privata e personale. La sua collezione è diventata una mostra, che sarà ospitata presso lo spazio Extra del Maxxi fino al 6 Giugno 2021 per poi traslocare nel percorso di “Cinecittà si Mostra”, l’esposizione permanente negli Studi di ...

Advertising

AteoTube : W la #blasfemia! La blasfemia è libertà! se chiamo dio ???????? non offendo nessuno! Prove qui: - ClaudioRomiti : L'Opinione delle Libertà - MrCacco02 : @IlConteF @radiosilvana @ZodNiz @snakebyte85 @repubblica lo decide chi decide per qualunque altra denuncia :) sulla… - L_ably : Il grande paradosso della libertà e della facilità con cui si fanno figli senza il minimo senso di responsabilità e… - marcomontapc : prime prove di ritorno alla normalità ?? #libertà #nocoprifuoco #spritz #happy #citylife #friends #night… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove libertà

DiLei

... la lotta indomita e pura dei palestinesi per la loro. Sono ovviamente accuse e ... Numerose anche ledocumentarie in proposito: Un'altra prova è costituita dalla stessa Dichiarazione d'...... quindi non so perché ci sia stato bisogno di cercare altrescaricando tutti i miei materiali ... aggiunge, 'avevo 21mila follower e l'account mi è stato sequestrato, in questo modo la mia...