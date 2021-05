Pro Vercelli-Juventus U23 (mercoledì 19 maggio, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo turno dei playoff di serie C che vede in scena la Juventus U23 di Zauli sul campo della Pro Vercelli. Le bianche casacche hanno concluso la stagione regolare al quarto posto, scavalcati nell’ultimo turno dal Renate dopo il pareggio contro la Carrarese. Una squadra che è stata capace di lottare per lunghi tratti per il primo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo turno dei playoff di serie C che vede in scena laU23 di Zauli sul campo della Pro. Le bianche casacche hanno concluso la stagione regolare al quarto posto, scavalcati nell’ultimo turno dal Renate dopo il pareggio contro la Carrarese. Una squadra che è stata capace di lottare per lunghi tratti per il primo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 al lavoro verso #ProVercelliJuve ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - DP_CMJ : RT @JuventusFCYouth: Domani l'#Under23 fa visita alla Pro Vercelli per il secondo turno dei Playoff ?? Primo turno superato grazia al capol… - JuventusFCYouth : Domani l'#Under23 fa visita alla Pro Vercelli per il secondo turno dei Playoff ?? Primo turno superato grazia al ca… - infobetting : Pro Vercelli-Juventus U23 (mercoledì 19 maggio, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici - pandabianco : @beppesevergnini @solferinolibri Scrivi della sentenza Inter Mazzola del 2010, scrivi della falsificazione del pass… -