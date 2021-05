‘Primo Appuntamento Crociera’, come funziona il nuovo programma di Flavio Montrucchio (Di martedì 18 maggio 2021) Nuova avventura per Flavio Montrucchio che su Real Time dal 18 maggio alle 21.20 conduce ‘Primo Appuntamento Crociera’. In questo spin-off del seguitissimo format ‘Primo Appuntamento’, che ha chiuso la scorsa edizione con la media record di quasi 600.000 spettatori e oltre il 2% di share, a fare da cornice all’amore sarà una splendida nave da crociera: la MSC Grandiosa. LEGGI ANCHE: — In vacanza a Malta? Puoi ricevere bonus fino a 200 euro: come ottenere l’incentivo Cosa cambia e come funziona il nuovo programma? Gli aspiranti fidanzati avranno la possibilità non solo di conoscersi a tavola, ma se lo desidereranno potranno proseguire con un dopocena davvero romantico. Due ... Leggi su funweek (Di martedì 18 maggio 2021) Nuova avventura perche su Real Time dal 18 maggio alle 21.20 conduce. In questo spin-off del seguitissimo format’, che ha chiuso la scorsa edizione con la media record di quasi 600.000 spettatori e oltre il 2% di share, a fare da cornice all’amore sarà una splendida nave da crociera: la MSC Grandiosa. LEGGI ANCHE: — In vacanza a Malta? Puoi ricevere bonus fino a 200 euro:ottenere l’incentivo Cosa cambia eil? Gli aspiranti fidanzati avranno la possibilità non solo di conoscersi a tavola, ma se lo desidereranno potranno proseguire con un dopocena davvero romantico. Due ...

Advertising

CittadinidiTwtt : Oggi alle 17.00 su Twitter Spaces il primo appuntamento del percorso nato dalla collaborazione tra Cittadini di Twi… - fdicos10 : RT @AuroraFantin: Okay Houston? Tra poco andiamo a caccia di nuovi Spazi per le università, spazi virtuali per parlare di scienza e ricerc… - AuroraFantin : Okay Houston? Tra poco andiamo a caccia di nuovi Spazi per le università, spazi virtuali per parlare di scienza e… - g_campolonghi : RT @womenximpact: Tutto pronto per il primo appuntamento della rubrica #BeyondInfluence, vi aspettiamo! #influencer #imprenditricedigitale… - womenximpact : Tutto pronto per il primo appuntamento della rubrica #BeyondInfluence, vi aspettiamo! #influencer… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Primo Appuntamento Il Teatro San Carlo riapre al pubblico: prove di normalità a Napoli ilmattino.it