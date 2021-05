Pomezia, App Municipium: attivato il pronto intervento della Polizia Locale per persone sorde (Di martedì 18 maggio 2021) Presentata questa mattina in aula consiliare la nuova funzionalità dell’App Municipium dedicata ai sordi. Un servizio di pronto intervento della Polizia Locale di Pomezia per emergenze stradali e di viabilità dedicato alle persone sorde e con problemi di udito che, con un semplice clic, potranno contattare la sala operativa e segnalare la loro posizione. App Municipium: attivato il pronto intervento per persone sorde “Siamo orgogliosi di essere il primo Comune in Italia a sperimentare con l’App Municipium questa nuova funzionalità – ha detto il Sindaco Adriano Zuccalà – Un servizio importante per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Presentata questa mattina in aula consiliare la nuova funzionalità dell’Appdedicata ai sordi. Un servizio didiper emergenze stradali e di viabilità dedicato allee con problemi di udito che, con un semplice clic, potranno contattare la sala operativa e segnalare la loro posizione. Appilper“Siamo orgogliosi di essere il primo Comune in Italia a sperimentare con l’Appquesta nuova funzionalità – ha detto il Sindaco Adriano Zuccalà – Un servizio importante per le ...

CorriereCitta : Pomezia, App Municipium: attivato il pronto intervento della Polizia Locale per persone sorde - EcoLitoraleTv : App Municipium, Pomezia attiva il pronto intervento della polizia locale per le persone sorde… - ZuccalaAdriano : App #Municipium, da oggi il Comune di #Pomezia attiva il pronto intervento della Polizia Locale per le persone sord… - Comune_Pomezia : #Pomezia Presentata la nuova funzionalità dell'App #Municipium dedicata ai sordi. Un servizio di pronto intervento… -