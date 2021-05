Morto Franco Battiato | il Maestro aveva compiuto da poco 76 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Il mondo della musica è in lutto:è scomparso quest’oggi. Ilda76: i messaggi di cordoglio.sul Red Carpet durante l’ottavo Rome Film Festival all’Auditorium Parco Della Musica (Getty Images)Si è spento all’età di 76il. Il primo a lanciare la notizia sui social è stato Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica. Questo il suo messaggio di cordoglio per la scomparsa del cantautore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riaperture, cronoprogramma e date: da palestre e piscine al coprifuoco “E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed ...

rockolpoprock : Addio a Franco Battiato - rtl1025 : ?? È morto Franco Battiato. Lo scrive il sito Dagospia. - kindoftweet : RT @rockolpoprock: Addio a Franco Battiato - duccio55 : È morto a 76 anni Franco #Battiato. Grande artista. Cantautore, compositore, musicista e altro ancora ... ?? - FanFerrante : RT @GiusCandela: È morto Franco Battiato. Un grande della musica italiana. #battiato -

Nell'aprile 2004 Battiato vince, con il suo PERDUTO AMOR, il Nastro d'Argento come miglior regista italiano esordiente. A luglio prende il via il nuovo tour estivo, Live in, che tocca alcune ... Una bruttissima notizia ha colto di sorpresa tutta la musica italiana. È venuto a mancare il maestro Franco Battiato. Fan sconvolti. È morto Franco Battiato. Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore, aveva da poco compiuto 76 anni.