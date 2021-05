Milano | Comazzi Fi | ' salute non è un brand | da Sala operazione spregiudicata'

(Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag. (Adnkronos) - "Trovo vergognoso che la sinistra strumentalizzi un tema delicato e importante come quello sanitario per scopi elettorali, con tanto di lista e candidati alle prossime amministrative. Ladelle persone, i servizi di cura e la battaglia contro il Covid sono temi universali, che uniscono tutti e non possono essere sfruttati per un'di speculazione politica". Così Gianluca, consigliere comunale ae capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia, commenta la nuova lista che sosterrà la candidatura a sindaco didi Beppealle prossime elezioni amministrative. "Capisco -spiega l'esponente azzurro- che per il sindaco la politica sia sempre più una questione di marketing e di post su ...

Lo ha detto in una nota Gianluca, consigliere comunale die capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Per la giunta " ha aggiunto " fare cassa con i soldi dei milanesi è la ...Così Gianluca Comazzi, consigliere comunale a Milano e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia, commenta la nuova lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Milano di ...Il centrodestra accusa lo sconto a teatro per chi sostiene il Ddl Zan a Milano, per il centrodestra è un grave atto discriminatorio ...