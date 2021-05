Migranti: Tunisia soccorre oltre 100 partiti da Libia (Di martedì 18 maggio 2021) La Marina militare tunisina ha tratto in salvo ieri più di 100 Migranti che cercavano di raggiungere l'Italia illegalmente dalla Libia, a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo dell'isola di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) La Marina militare tunisina ha tratto in salvo ieri più di 100che cercavano di raggiungere l'Italia illegalmente dalla, a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo dell'isola di ...

Advertising

ilKato : Ti spieko i poveri #migranti che scappano dalle guerre e dal #covid, ma per la #Lamorgese è sempre un problema di p… - CorriereQ : Migranti: Tunisia soccorre oltre 100 partiti da Libia - SgtPepp30006025 : @studio_ag @Riccardo72R Certo ma devi pagare l'avvocato? hai querele in corso? vai a fare reportage in prima linea… - SAIBI2001 : RT @scandura: ??????? ??#Migranti #Med ?? #PhoenixExpress?? ???? in Tunisia fino al 28 maggio, con assetti militari EU+USA su capacità di 'ri… - mathilderome : RT @scandura: ??????? ??#Migranti #Med ?? #PhoenixExpress?? ???? in Tunisia fino al 28 maggio, con assetti militari EU+USA su capacità di 'ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Tunisia Migranti: Tunisia soccorre oltre 100 partiti da Libia La Tunisia soccorre regolarmente i migranti che partono dalla vicina Libia e che spesso fanno naufragio nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più mortali secondo le Nazioni Unite. Un'...

Via il coprifuoco per Toti e Zaia Su questa rotta, le principali nazionalità dei migranti sono quelle di Tunisia e Costa d'Avorio. Frontex ha registrato un forte aumento, del 93%, degli attraversamenti illegali anche sulla rotta ...

Migranti: Tunisia soccorre oltre 100 partiti da Libia - Africa ANSA Nuova Europa Migranti: Tunisia soccorre oltre 100 partiti da Libia TUNISI, 18 MAG - La Marina militare tunisina ha tratto in salvo ieri più di 100 migranti che cercavano di raggiungere l'Italia illegalmente dalla Libia, a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al lar ...

Latina, trovato il cadavere di un uomo in un camion frigo Latina, trovato il cadavere di un uomo in un camion frigo, forse era salito a Civitavecchia. Sul caso indagano i Carabinieri di Sezze ...

Lasoccorre regolarmente iche partono dalla vicina Libia e che spesso fanno naufragio nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più mortali secondo le Nazioni Unite. Un'...Su questa rotta, le principali nazionalità deisono quelle die Costa d'Avorio. Frontex ha registrato un forte aumento, del 93%, degli attraversamenti illegali anche sulla rotta ...TUNISI, 18 MAG - La Marina militare tunisina ha tratto in salvo ieri più di 100 migranti che cercavano di raggiungere l'Italia illegalmente dalla Libia, a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al lar ...Latina, trovato il cadavere di un uomo in un camion frigo, forse era salito a Civitavecchia. Sul caso indagano i Carabinieri di Sezze ...